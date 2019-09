"Jamais sans toi, Louna", une histoire vraie : les parents racontent leur enfer

Ce lundi 9 septembre 2019, TF1 diffuse un nouveau téléfilm bouleversant : Jamais sans toi, Louna. Une fiction inspirée d'une histoire vraie, celle de Yoan (31 ans) et Sabrina (26 ans) Bombarde et de leur fille Louna (7 ans). Interrogés par Le Parisien, les parents ont raconté leur combat pour récupérer la fillette et l'enfer qu'ils ont vécu.

En 2012, alors que Louna avait 3 mois, Yoan et Sabrina ont été accusés à tort de maltraitance sur leur bébé. Malgré leurs efforts pour notamment faire comprendre que cette dernière était atteinte de la même maladie orpheline que sa maman, Yoan et Sabrina n'ont été écoutés ni par les médecins, ni par les services sociaux, ni par la justice. Il a fallu trois ans et huit mois pour que la vérité éclate.

On a été victimes de présomption de culpabilité dès le début

"On a été victimes de présomption de culpabilité dès le début. Dans notre petite commune, c'est devenu l'enfer. Vous êtes bouffés et les services sociaux vous répètent, vous menacent : 'Mais vous savez que vous allez aller en prison ?' J'ai dû prendre un lourd traitement d'antidépresseurs pour tenir", a confié Yoan. Mais les jeunes parents n'ont rien lâché car Louna comptait sur eux comme l'a précisé son épouse.

À la suite de leur relaxe, ils ont quitté Nancy pour s'installer à Grenoble afin de repartir de zéro. Et ils n'ont pas caché que les débuts avaient été quelque peu compliqués. "Quand on a récupéré notre fille, elle était restée bloquée. Elle ne mangeait pas de morceaux et on a dû lui apprendre à parler. (...) On a vécu des jours très sombres mais l'important est de croquer la vie à pleines dents. On continue d'avancer pour faire bouger les choses", s'est souvenue Sabrina.

Un combat pas terminé

Le couple espère en effet que son histoire permettra à d'autres parents dans la même situation de garder l'espoir et de sensibiliser une grande partie du public. Après l'avoir racontée dans le livre Plus jamais sans toi, Louna, en 2018, ils ont accepté qu'elle soit adaptée à la télévision. Un téléfilm porté par Rod Paradot et Chloé Jouannet.

Sabrina et Yoan ont bien entendu vu les images en avant-première et ils étaient très satisfaits du résultat. "Nos seules craintes portaient sur la façon dont la maladie de Louna allait être restituée. Il fallait être précis. Et c'est le cas", a expliqué la jeune femme, dont le deuxième enfant a la même pathologie.

Aujourd'hui, leur combat est loin d'être terminé. Ils ont en effet initié des procédures judiciaires contre les médecins du CHU de Nancy et comptent faire de même contre l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. "On ne pourra pas nous restituer trois ans et huit mois de nos vies, mais si on gagne, cela nous permettra de payer les études de Louna", a conclu Sabrina.