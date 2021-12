"Je disais que je voulais mourir" : Hilona Gos positive à la Covid-19, ses symptômes très violents

Les fêtes de fin d'année ne seront pas heureuses pour Hilona Gos. Lundi 20 décembre 2021, La candidate des Marseillais VS Le Reste du monde (W9) a expliqué qu'elle venait d'être testée positive à la Covid-19. Et, bien qu'elle soit vaccinée, ses symptômes sont violents.

C'est une Hilona très fatiguée et souffrante que les internautes ont pu retrouver sur Snapchat hier soir. L'ancienne fiancée de Julien Bert a précisé qu'elle n'allait pas bien du coup à cause du coronavirus. Afin de protéger son entourage, elle s'est confinée seule dans un Airbnb pour une durée de dix jours ou plus selon son état de santé. Elle passera donc Noël et le Nouvel An seule, de quoi la miner. La seule chose qui lui remonte le moral, c'est que son ex a accepté que l'un de leurs chiens la rejoigne.

"Premier jour, j'ai eu 40,2 (ou 42?) de fièvre. Insoutenable, j'ai cru que mon cerveau allait lâcher tellement c'était douloureux. Je hurlais, j'étais dans un état second. Je disais que je voulais mourir. En plus, des courbatures insoutenables. J'avais l'impression qu'on me lacérait le corps et j'ai toujours cette impression d'ailleurs. C'est juste que la fièvre est redescendue, donc je supporte un peu plus la douleur. La gorge ça va, j'ai le gout et l'odorat. Chaque mouvement je suis essoufflée, j'ai l'impression de ne pas m'en remettre", a ensuite expliqué Hilona Gos à ses abonnés sur Snapchat. Et de préciser qu'elle ne pouvait pas bouger de son lit et qu'elle avait vomi.

Nul doute que la jeune femme de 26 ans pourra compter sur le soutien de ses proches en cette période difficile, ainsi que sur celle de ses abonnés qui sont présents dans les meilleurs, comme les pires moments. Elle a promis de leur donner de ses nouvelles si son état le lui permettait.

C'est donc une année qui s'achève difficilement pour Hilona. Une année qui n'a pas été simple puisqu'elle a été marquée par ses nombreuses ruptures avec Julien Bert. "On a décidé d'un commun accord de se séparer définitivement cette fois (...). Il n'y aura pas de retour. On a vraiment bien réfléchi, pesé le pour et le contre et... C'est trop de destruction, trop de souffrance, on s'est fait beaucoup trop de mal", expliquait-elle en octobre dernier.