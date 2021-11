"Je fais ce que je veux avec mes cheveux" : Sandrine Quétier ose une nouvelle folie capillaire

Si Sandrine Quétier semble s'être amusée à se métamorphoser, pas sûr qu'elle adopte ce look pour toujours. Et pour cause, récemment, elle osait déjà des changements capillaires inattendus à l'occasion du tournage d'un nouveau clip avec son groupe This is - projet musical créé avec Jean Bocheux et François Pavan. Pour l'occasion, elle dévoilait alors une coupe courte blond cendré, une coupe courte brun chocolat et un carré blond.

À 50 ans, Sandrine Quétier vit assurément sa meilleure vie depuis qu'elle s'est mise à chanter avec une grande liberté. "On n'a pas de maison de disques, on va dévoiler un titre par mois en streaming et faire le plus de concerts possible à partir de la rentrée. Le groupe est né pendant le premier confinement. Dès qu'on a pu, on s'est retrouvé dans le garage de Jean pour composer et enregistrer. Un vrai groupe de garage rock !", expliquait-elle pour Le Parisien.