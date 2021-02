Sandrine Quétier : Rare photo de ses deux enfants Lola et Gaston, et petite pensée pour son ex-mari

Sandrine Quétier est une maman on ne peut plus fière. Mais, d'ordinaire très discrète, elle n'offre que très rarement à ses fans des bouts de sa vie privée. Dimanche 21 février 2021, elle ne s'en est toutefois pas privée après avoir mis la main sur un magnifique portrait de ses deux enfants, Lola (19 ans) et Gaston (17 ans). Sur le cliché en noir et blanc, frère et soeur fixent l'objectif qui les immortalise, révélant ainsi leurs plus beaux regards. "Le sang de la veine @lolamichelin @gaston.m.c.l #broandsis #kids #love #mybabies", légende Sandrine Quétier, subjuguée. Il faut dire que l'image a tout d'une photographie professionnelle. Pourtant, c'est bien dans le cadre familial que celle-ci a été prise. On pourrait même imaginer que c'est leur père, le réalisateur Fabrice Michelin qui en est l'auteur étant donné que son ex-femme ne manque pas de le taguer dans son message.

Professionnels ou amateurs, Lola et Gaston ont assurément fait sensation auprès des internautes. "Ahh ces deux là", "Wahou mais qu'ils sont grands et beaux", "Incroyable comment ils sont différents et à quel point ils te ressemblent pourtant", "De très beaux enfants Sandrine", "Vous avez fait du bon boulot avec Michelin", peut-on lire dans son fil de commentaires. Ils sont également quelques uns à avoir souligné l'air de famille indéniable entre Lola et sa célèbre maman. Même regard, même forme du visage, même chevelure... C'est à y voir double !