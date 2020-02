Sandrine Quétier maman : ses deux enfants très à l'aise avec sa notoriété

Le 2 mars prochain, Laurent Ournac et Sandrine Quétier offriront de grandes retrouvailles à leurs fans sur TF1 ! L'ancien duo de Danse avec les stars se retrouvera en effet dans Camping Paradis lors d'un double épisode où l'animatrice devenue comédienne apparaîtra. Elle y interprétera le rôle de Patricia, une star de la chanson des années 90 qui débarque dans l'établissement balnéaire de Tom.

Deux ans après l'avoir quittée, Sandrine Quétier signe ainsi son grand retour sur la chaîne. Un come-back qui est loin d'être passé inaperçu puisqu'elle multiplie les interviews depuis la grande annonce. En début de semaine, le nouveau numéro du magazine Télé 7 jours lui a fait honneur en lui consacrant un entretien au cours duquel elle était accompagnée de son complice Laurent Ournac. En plus d'évoquer leur collaboration, les acolytes ont accepté de se confier sur la vie de leurs enfants rythmée par leur notoriété. "Ma fille, qui a 7 ans, commence à comprendre la situation. Elle vit avec et exprime les choses très simplement. Elle sait que ma notoriété lui permet aussi d'avoir accès à des choses exceptionnelles", reconnaît Laurent Ournac qui est également papa d'un petit garçon, Léon, âgé de 1 an.

De son côté, Sandrine Quétier est maman d'adolescents, une fille Lola et un garçon Gaston, nés en 2001 et 2003. Et d'après elle, ces derniers sont habitués à la voir à l'antenne. Mieux encore, son métier n'a aucune incidence sur leurs rapports. "Les miens avaient une maman qui faisait déjà de la télé quand ils sont nés. Ils ont développé certains automatismes et réflexes. Ils arrivent à détecter les gens malhonnêtes autour d'eux. Je ne pense pas que ma célébrité leur ait posé un problème. Nous en avons souvent parlé. Ils sont fiers de moi, mais, chez nous, nous ne sommes pas dans le culte de la personnalité", assure la jolie brune.

Une interview à retrouver en intégralité dans le prochain numéro de Télé 7 jours dans les kiosques depuis le 24 février 2020.