Sandrine Quétier ose trois looks capillaires surprenants : découvrez les photos du résultat

Animatrice, comédienne et désormais chanteuse d'un groupe rock dans This Is, la maman de Lola et Gaston avait dévoilé les secrets de ce nouveau projet musical au Parisien. "Ce nom résume notre démarche, directe, libre, sans contrainte de format. On n'a pas de maison de disques, on va dévoiler un titre par mois en streaming et faire le plus de concerts possible à partir de la rentrée. Le groupe est né pendant le premier confinement. Dès qu'on a pu, on s'est retrouvé dans le garage de Jean pour composer et enregistrer. Un vrai groupe de garage rock !" Un beau projet dont le premier titre est disponible sur le site This Is.