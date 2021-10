"Je la tenais dans mes bras pendant qu'elle agonisait" : Révélations sur l'affaire Alec Baldwin

L'enquête se poursuit autour du tir accidentel du comédien Alec Baldwin, survenu le 21 octobre 2021 sur le tournage de Rust dans l'Etat du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis. Aucune mise en examen n'a été prononcée mais plusieurs personnes sont dans le collimateur en raison de défaillances de sécurité. Un témoignage pourrait aider à dissiper le mystère.

Serge Svetnoy, éclairagiste, a pris la parole sur Facebook pour réagir au tir accidentel ayant causé la mort de sa collègue Halyna Hutchins. Agée de 42 ans et directrice de la photographie, elle a succombé à ses blessures après avoir été transportée à l'hôpital par hélicoptère. Elle laisse derrière elle son mari Matthew et leur fils Andros, soutenus par Alec Baldwin. "Je connaissais Halyna, et pas que depuis un an. J'ai travaillé avec elle sur presque tous ses films (...) On a cramé sous le soleil, on a gelé dans la neige sur les tournages. On prenait soin l'un de l'autre. Je peux dire avec confiance qu'elle était mon amie (...) Je me tenais à côté d'Halyna pendant ce tir fatal qui lui a ôté la vie et a blessé le réalisateur Joel Souza. Je la tenais dans mes bras pendant qu'elle agonisait. Son sang était sur mes mains", a-t-il relaté, souligne People.

Très remonté, Serge Svetnoy a voulu donner sa vision de l'accident et ne mâche pas ses mots. "C'est la faute à la négligence et à un manque de professionnalisme. Négligence de la personne supposée vérifier l'arme sur le tournage et qui n'a pas fait cela. La personne qui devait annoncer que l'arme chargée [normalement de balles à blanc, NDLR] circulait sur le tournage ne l'a pas fait. La personne qui devait vérifier l'arme avant de l'apporter sur le plateau ne l'a pas fait. Et cela a causé la mort d'une vie humaine !", a-t-il ajouté, sans donner de noms. Des propos qui viennent conforter la piste la plus sérieuse d'une négligence humaine. Plusieurs personnes sont dans le collimateur : Dave Halls, le réalisateur-adjoint ainsi que Hannah Gutierrez-Reed, jeune armurière débutante.

Suite à ce drame, Alec Baldwin a brisé le silence sur Twitter et, en off, on a appris par des proches qu'il compte mettre sa carrière entre parenthèses pour une durée interminée.