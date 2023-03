"Je me p*ssais dessus" : L'ex-footballeur Bruce Dombolo, ancien prisonnier, sans détour sur son passé

On le sait, dans le football, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus et arriver à une carrière professionnelle peut parfois ressembler à un long chemin de croix. C'est un peu ce qui est arrivé à Bruce Dombolo, qui a bien cru un moment qu'il pourrait faire carrière, quand à 13 ans, l'ancien entraîneur de l'OM, Rolland Courbis, le remarque. "Ma mère a dit : 'Prenez-le, il faut qu'il quitte la cité'", raconte-t-il dans une interview accordée au Parisien dans laquelle il évoque son passé sportif. "Mes projets, c'était soit footballeur soit caïd. On voyait les grands, leur charisme. J'avais grave ce fantasme d'entrer en prison", poursuit le natif de Marseille, âgé de 37 ans.

Recruté par l'AJ Auxerre du légendaire Guy Roux, Bruce Dombolo est même présélectionné en équipe de France des moins de 16 ans, mais son attitude n'est pas compatible avec la pratique du sport de haut niveau. "Guy Roux m'a convoqué parce que je m'étais fait attraper en sortant de boîte. Il m'a dit que c'était la seconde fois qu'il voyait un joueur pour ce motif. La première, c'était Éric Cantona. 'Toi, je sens que tu vas finir en prison', je m'en souviens encore", poursuit celui qui est à l'affiche de Sage-homme, avec Karin Viard, au cinéma actuellement.

Pour s'en sortir en détention, il faut être un loup. Moi, je suis un nounours à la base

Une carrière qui ne va jamais décoller et après des essais en Italie et en Espagne, il rentre à Marseille, où il se met à braquer des bijouteries. "Mon collègue était armé, pas moi", assure-t-il. Bruce Dombolo se fait attraper pour ses méfaits et il est condamné à de la prison, où les relations entre prisonniers sont compliquées. "Pour s'en sortir en détention, il faut être un loup. Moi, je suis un nounours à la base. Je me p*ssais dessus. Le plus peureux", détaille l'acteur, avant de poursuivre : "J'avais une carrure. Je me suis fait passer pour un loup, mais après il faut assumer. Tout t'est servi sur un plateau, on te propose des plans..."

Après les années de galère, la délinquance et la prison, Bruce Dombolo se fait remarquer dans l'émission Le Grand Oral, animée par Laurent Ruquier sur France 2. Il atteint les demi-finales et depuis, il s'est fait repérer et enchaîne les rôles au cinéma et à la télévision.