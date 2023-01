"Je me sentais rabaissée" : L'ex de Cédric Grolet, star de télé-réalité, balance sur leur relation

Cédric Grolet est un homme comblé. Professionnellement, le chef pâtissier de 37 ans cartonne avec ses pâtisseries trompe-l'oeil. Il est d'ailleurs l'un des plus suivis sur Instagram, avec ses 6 millions d'abonnés. Et côté vie privée, il est en couple avec une certaine Astrid Olivia aux dernières nouvelles. Une idylle qui aurait débuté au moins en 2019. Et avant cela, c'est avec une ancienne candidate de télé-réalité qu'il vivait une relation. Une histoire sur laquelle la jeune femme en question est revenue auprès de Sam Zirah.

En juin dernier, Nathanya a révélé lors d'une interview avec Bastien Grimal qu'elle avait formé un couple avec Cédric Grolet. "Quand j'étais sortie avec Cédric Grolet, à l'époque, j'allais en tournage pour Les Marseillais vs Le Reste du Monde [en 2019, NDLR], et lui, il n'est pas habitué à ce que sa meuf parte en tournage avec des mecs et tout. Et du coup, j'avais pris plein de post-it et j'en mettais à tous les endroits où je savais qu'il irait, avec des petits mots genre 'je pense à toi', 'je t'aime'... Tous les jours, il avait un petit post-it", déclarait-elle. De tendres confidences donc.

Ça devenait compliqué

Mais, lors de son interview pour Sam Zirah, Nathanya a été plus amère. Elle a en effet balancé sur Cédric Grolet car il n'aurait pas eu un comportement approprié avec elle lors de leur romance. "Je pense sincèrement qu'il a besoin, Cédric, de quelqu'un qui est très admiratif de lui, qui se consacre à lui. Et je ne pense pas qu'il ait forcément besoin d'une femme qui ait sa carrière. Tu vois ce que je veux dire ? Et le truc, c'est que j'étais en pleine ascension sur les émissions, etc... Donc ça devenait compliqué parce que lui, il avait son image. Du coup, il devenait un peu dur avec moi", a assuré la belle brune dans un premier temps. Le chef pâtissier lui aurait fait des remarques sur sa manière de s'habiller par exemple, afin de ne pas ternir son image. "Et je comprends que c'est son image, qu'il a travaillé dur pour ça. Je comprends que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais tu m'as choisie. Tu t'es mis avec moi, tu t'es pas mis avec la version de moi que tu voulais", a-t-elle poursuivi.

Nathanya ne s'est pas arrêtée là. Quand elle buvait du Coca, il la vidait si l'on en croit ses propos, "parce que c'était du sucre". Elle a ensuite précisé que "ça a été très compliqué" entre eux. Lorsqu'elle a voulu le présenter à sa famille, il aurait levé les yeux au ciel à chaque fois que la carrière de la jeune femme était évoquée. "Ce n'était pas facile. Après je peux comprendre qu'on a des points de vue différents. Je me sentais rabaissée dans la relation", a-t-elle conclu.