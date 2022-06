Cédric Grolet : Le chef pâtissier en couple avec une bombe, il a oublié son ex star de télé-réalité

Ces dernières années, Cédric Grolet s'est particulièrement démarqué dans le milieu de la pâtisserie. À seulement 36 ans, il a plusieurs fois été sacré "Meilleur Chef Pâtissier" et même "Meilleur Chef Pâtissier du Monde" par le classement britannique 50 Best en 2018. En parallèle, il s'est illustré dans Top Chef en tant que juge durant quatre saisons consécutives, en 2016, 2017, 2018 et 2019. C'est également sur les réseaux sociaux que Cédric Grolet a réussi à se faire une place non négligeable, lui qui est suivi par plus de 2 millions d'abonnés. C'est peut-être par ce biais qu'il a fait la rencontre puis craqué pour une candidate de télé-réalité, à savoir Nathanya.

La belle brune vue notamment dans Les Anges a en tout cas révélé qu'ils s'étaient fréquentés pendant un temps, lors d'une interview avec le YouTubeur Bastien Grimal, aussi surnommé Bastos. Nathanya a même expliqué avoir fait preuve de beaucoup de romantisme avec Cédric Grolet. "Quand j'étais sortie avec Cédric Grolet, à l'époque, j'allais en tournage pour Les Marseillais vs Le Reste du Monde, et lui, il n'est pas habitué à ce que sa meuf parte en tournage avec des mecs et tout", a-t-elle d'abord recontextualisé. Et de confier les petites attentions qu'elle lui laissait pour le rassurer : "Et du coup, j'avais pris plein de post-it et j'en mettais à tous les endroits où je savais qu'il irait, avec des petits mots genre 'je pense à toi', 'je t'aime'... Tous les jours, il avait un petit post-it."