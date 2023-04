"Je me suis aperçu que..." : Lionnel Astier révèle les raisons de son départ de la série Alex Hugo

Ce mardi 4 avril 2023, France 3 diffuse un nouvel épisode inédit de la série Alex Hugo avec Samuel Le Bihan dans le rôle principal. Cette nouvelle enquête sera toute particulière puisqu'elle marquera le départ de Lionnel Astier. Le comédien de 69 ans prêtait pourtant ses traits au personnage d'Angelo Batalla depuis 2014, soit depuis les tous débuts de la fiction policière. Mais en 2021, à la surprise générale, il annonçait avoir pris la décision de quitter le navire. Lionnel Astier aura tout de même pris soin d'offrir deux dernières saisons aux fans d'Alex Hugo mais l'aventure s'arrête bel et bien pour lui ce mardi soir.

À l'occasion de la diffusion de son dernier épisode, le père d'Alexandre Astier a accordé une interview à Télé 2 semaines. Il y revient notamment sur les raisons de son départ. "Je me suis aperçu qu'il y avait des projets auxquels je tenais et que je ne pouvais pas mener à bien. À l'âge que j'ai, on commence à gérer son temps. J'ai des enfants, des petits-enfants, une épouse et au bout d'un moment, je devenais une espèce d'arlésienne, je n'étais plus là. J'avais besoin de profiter de ma famille", a-t-il confié à nos confrères.

Finir en tête-à-tête avec Samuel, c'était très fort !

S'il est certain d'avoir pris la bonne décision, cela n'a pas été sans peine pour Lionnel Astier. D'ailleurs, son dernier tournage a été "extrêmement émouvant". "Non seulement parce que c'est la dernière scène de la fiction, mais aussi celle du tournage. On n'a pas eu besoin de jouer, on était naturels !", s'est-il remémoré. Et de continuer : "Quand 'Coupez' a résonné, c'était fini, et il y a eu beaucoup d'émotion. J'ai remercié l'équipe d'avoir fait ça parce qu'on est une petite famille. Et puis, finir en tête-à-tête avec Samuel, c'était très fort !".

Car en dix ans, les deux hommes ont eu le temps de se lier d'une amitié solide. C'est notamment pour cela que Lionnel Astier n'est pas complètement fermé à l'idée de revenir dans la série de manière ponctuelle. "Il n'est pas exclu que je revienne pour un épisode. C'est le souhait de Samuel, et le mien aussi. Ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, c'est mon frangin. Il s'est noué entre nous une amitié et une fraternité qui resteront gravées en nous à jamais", a-t-il fait savoir.

