Diaporama : "Je me suis aperçu que..." : Lionnel Astier révèle les raisons de son départ de la série Alex Hugo

4 / 13

Et il a dévoilé pour quelle raison il préférait ne plus tourner dans la série à succès de France Télévisions. Samuel Le Bihan et Lionnel Astier - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 2 Septembre 2015 et qui sera diffusée le 6 Septembre 2015. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE