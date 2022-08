"Je me suis massacré les cheveux exprès" : Reconnaissez-vous cette future star de la télé ?

Sur Instagram, les stars gardent le lien avec leurs fans même si, parfois, cela peut amener à quelques débordements. Sur le réseau social, c'est l'occasion de partager des photos souvent inédites, notamment d'archives. Une très populaire animatrice télé n'a pas résisté à l'envie.

Sur son compte suivi par 41 000 abonnés, elle a ainsi partagé dans le passé une photo d'elle, en noir et blanc, la représentant enfant. En légende de sa publication, elle écrit : "Oups je viens de piger que sur Instagram fallait mettre une photo sinon on pouvait pas écrire. Je mets celle-là, j'avais 4 ans, y avait une photo de classe le lendemain et pour emmerder ma mère je me suis massacré les cheveux exprès. J'aimais pas les photos de classe. Voilà." Une femme de caractère qui a connu plusieurs métiers dans sa carrière, notamment institutrice, avant de se diriger vers les médias. Au fil des années, elle deviendra journaliste pour Libération, ELLE, Le Matin ou encore Le journal du dimanche...

En 1988, elle fait ses premiers pas à la télévision dans l'émission Permission de minuit. Mais le succès, le vrai et populaire, c'est en 1992 qu'elle va le décrocher avec un programme qui n'a duré que deux ans mais est devenu culte... Frou-Frou. De 1998 à 2002, elle est à la tête d'un autre succès du petit écran, Union libre. Vous aurez reconnu... Christine Bravo !

L'animatrice, qui a déserté la télé depuis quelques années et est aujourd'hui âgée de 66 ans, s'est installée récemment en Corse. Sur l'île de beauté, elle a même épousé son nouveau compagnon, l'homme d'affaires Stéphane Bachot. Christine Bravo, qui continue toutefois de participer ponctuellement à l'émission radio Les Grosses Têtes sur RTL avec son ami Laurent Ruquier, est très heureuse de passer sa retraite loin de Paris. Mais la star a toutefois gardé un pied dans la capitale puisqu'elle y possède toujours une péniche.