"Je me suis un peu brûlé les ailes..." : Frédéric Lopez a dû tout arrêter et "s'enfuir"

Ce mardi 4 avril 2023, Frédéric Lopez célèbre ses 56 ans. Et à cet âge, le présentateur télé a déjà derrière lui une belle carrière longue de 25 ans. Bien que couronnée de succès, celle-ci n'a pas toujours été facile à vivre pour lui. À tel point qu'en 2018, Frédéric Lopez prenait la décision de se retirer de l'antenne. Un choc pour ses fans qui aimaient le suivre fidèlement dans ses voyages grâce à l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Mais, dans l'intimité, le papa de Victor souffrait de surmenage.

"Avec Rendez-vous en terre inconnue, j'étais dans l'action, c'était un voyage, mais c'était avant tout un tournage pour moi", expliquait-il récemment lors d'une interview pour Sophie Davant dans son magazine S. "A mon retour de ces incroyables voyages [dans Rendez-vous en terre inconnue, ndlr], j'étais émotionnellement épuisé", ajoutait-il. S'il a d'abord tenté de refouler son mal-être, Frédéric Lopez a fini par ressentir le besoin vital de tout arrêter. "Paris était tellement synonyme de travail qu'il fallait que j'aille ailleurs, que je parte en week-end, que je m'enfuie, quand même", expliquait-il, avouant que les tournages "le remuait beaucoup". "J'étais à saturation (...) je me suis un peu brûlé les ailes".

Là, je me suis dit que quelque chose n'allait pas

À cette époque, Frédéric Lopez devait également gérer son autre émission La Parenthèse inattendue, qui se faisait reconduire. La goutte de trop pour le présentateur. "J'avais la sensation d'être un TGV. Je me souviens d'avoir croisé un pote dans la rue au mois de septembre qui m'a demandé 'quand est-ce qu'on dîne ensemble ?', je me suis entendu lui répondre 'en novembre'. Là, je me suis dit que quelque chose n'allait pas". Frédéric Lopez s'est alors décidé à voir un thérapeute : "Si j'étais très hypocrite et que je vous disais non, je mentirais".

Après une pause bien méritée donc, Frédéric Lopez a contre toute attente accepté de revenir à la télé en 2022 dans Un dimanche à la campagne, où il reçoit des personnalités issues d'univers différents pour parler dans une maison loin de tout.