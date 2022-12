Un dimanche à la campagne : Frédéric Lopez déjà absent un certain temps, les explications

A compter de ce 4 décembre, les téléspectateurs n'ont plus rendez-vous chaque semaine avec l'émission Un dimanche à la campagne présentée par Frédéric Lopez. En effet, alors que l'animateur a fait un retour en force sur France 2 à la rentrée et rencontrait un beau succès avec ce programme champêtre et intimiste, il a été décidé de le déprogrammer. Mais pas de panique, cette action n'est que temporaire !

"C'était prévu depuis la rentrée", a d'ailleurs précisé une source proche de l'émission à nos confrères de Puremedias.com. La faute à un planning bien chargé sur les antennes. C'est d'abord la Coupe du Monde qui vient chambouler la grille de France 2. Un match de l'équipe de France est notamment attendu ce dimanche à 16h sur TF1. Qualifiés pour les huitièmes de finale, les Bleus de Didier Deschamps affronteront la Pologne. Mais histoire de ne pas faire de flop d'audiences face à cette rencontre qui devrait réunir des millions de téléspectateurs, France 2 a préféré faire l'impasse sur son émission hebdomadaire, lui préférant une rediffusion d'Un soir à Monaco avec Laurent Gerra.

Et quand ce n'est pas le football, c'est le rugby qui s'invite dans notre quotidien ! En effet, dès la semaine suivante, les samedis et dimanches après-midi de France 2 seront réservés à la Champions Cup de rugby. Et ce jusqu'au week-end du 18 décembre inclus.

Un come back avant la fin de l'année !

Finalement, Un dimanche à la campagne ne pourra faire son retour à l'antenne que le jour de Noël, soit le 25 décembre prochain dès 16h55, sa case habituelle. Pour ce numéro inédit, Frédéric Lopez recevra dans son havre de paix l'humoriste Inès Reg et les comédiens Gérard Jugnot et Sébastien Thoen. L'esprit de Noël devrait y être bien présent et l'émission sans doute marquée par des chants de circonstance devant la cheminée ou encore l'ouverture de petits cadeaux au pied du sapin. La semaine suivante, le 1er janvier 2023, ce sont Camille Lellouche, le sportif Camille Lacourt et le pianiste Yvan Cassar qui répondront présents à l'invitation.