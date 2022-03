"Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie" : Arthur, les larmes aux yeux, dévoile des images bouleversantes

Les frappes russes continuent de se multiplier en Ukraine et plus particulièrement à Kiev, la capitale qui vit "un moment dangereux et difficile" comme l'a déclaré mardi 15 mars 2022 le maire de la ville, Vitali Klitschko. Pris de panique, les habitants du pays de l'est fuient de plus en plus la menace causée par Vladimir Poutine et son invasion russe. Ils seraient déjà trois millions à avoir rejoint les nations voisines a indiqué un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations à Genève.

La Pologne est notamment l'un des premiers stops des réfugiés Ukrainiens. C'est là qu'Arthur a décidé de s'envoler en début de semaine, lundi 14 mars, pour accompagner l'ONG Sauveteurs Sans Frontières. Sur Instagram, l'animateur documente son voyage à travers des vidéos poignantes sur lesquelles apparaissent des familles en détresse qui ont traversé la frontière sous des conditions terribles. "Il fait moins dix degrés. Il n'y a jamais eu autant de monde qui a traversé cette frontière parce que nous sommes à 25-30 kilomètres des bombardements. Ils bravent le froid et les conditions la nuit parce qu'il semblerait que la nuit, c'est plus safe. Toutes les femmes et les enfants que je croise depuis le début ont marché en moyenne 7 ou 8 heures. C'est complètement dingue. C'est la première fois que j'assiste à ça, ce sont des scènes... Je ne trouve pas les mots. C'est émouvant, c'est bouleversant de voir tous ces visages dignes et désespérés", a-t-il témoigné les larmes aux yeux dans une publication.

Et d'ajouter, pour sensibiliser sa communauté : "Ce que j'ai vécu aujourd'hui c'est tellement intense, c'est tellement triste, je pense que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Il faut penser aux autres. Ce qui se passe à deux heures de chez nous, ça aurait pu se passer chez nous. Ca n'arrive pas qu'aux autres donc soyons solidaires." Une vidéo à retrouver ICI.

Avant de rentrer chez lui, auprès de sa femme Mareva Galenter et leur fille Manava, Arthur a aidé les ONG présentes à la frontière avec l'Ukraine, notamment en faisant parvenir des vivres et du matériel de secours. La figure de TF1 appelle également régulièrement aux dons sur la Toile.