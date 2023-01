"Je n'ai jamais été bon pour être père" : Fabrice Luchini, ses rapports complexes avec sa fille Emma "qui l'emm**dent"

S'ils partagent un nom et l'amour du cinéma, Fabrice Luchini et sa fille Emma semblent cependant totalement différents : aussi extravagant qu'elle est discrète, l'acteur est bien plus présent que la jeune femme, pourtant réalisatrice à succès. Fier d'elle cependant, il a accepté d'aborder le sujet à coeur ouvert dans Le Parisien ce dimanche.

Interrogé sur sa relation avec la jeune femme, il s'est montré sans filtre : "Je répondrai par cette phrase de Claude Berri, qui m'avait bouleversé : j'ai été un meilleur fils qu'un bon père. Et il continuait en disant, quand on est un bon fils, on est rarement un bon père... moi je n'ai jamais été bon pour être père", a-t-il révélé.

Une affirmation qui confirme ce que sa fille avait expliqué sur le plateau du Divan, en 2015 : "J'ai une mère formidable [la secrétaire de rédaction Cathy Debeauvais, ndlr], je n'ai jamais grandi avec Fabrice. C'est pourquoi je l'ai toujours appelé par son prénom. (...) Je voulais devenir écrivain, mais j'ai été écrasée par la simple idée d'écrire. Mon père était trop encombrant", avait-elle dit, sans y mettre beaucoup de filtres non plus.

"Cela m'emmerde"

Pourtant, la jeune femme a fini par suivre son célèbre papa dans le cinéma : réalisatrice à succès de Sweet Valentine et surtout d'Un début prometteur en 2015 (dans lequel jouait son père), elle a gagné la même année le César du meilleur court-métrage pour La femme de Rio, où elle avait dirigé son ex-compagnon Nicolas Rey. Bien plus discrète depuis, elle semble se concentrer sur les films publicitaires.

Un revirement qui a peut-être apaisé leurs rapports. En tout cas, Fabrice Luchini semble heureux de ce qu'il vit désormais avec sa fille unique : "Maintenant, j'ai une belle relation avec Emma, il faudrait lui demander, mais je n'ai pas été bon, comme tous les acteurs qui étaient obsédés par leurs problèmes de carrière".

Il faut dire qu'aujourd'hui, Fabrice Luchini semble heureux et vit en couple avec son "épouse" Emmanuelle, qu'il connait depuis quelques années. Mais les rassemblements de son clan ne semblent toujours pas pour lui : "Je ne peux pas être serein dans les déjeuners de famille. [...] Cela m'emmerde. [...] Il n'y a que des névroses", assène-t-il avec franchise. La famille Luchini, pas facile tous les jours !