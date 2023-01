Fabrice Luchini marié à Emmanuelle, une épouse très discrète : rares confidences et photos sur celle qui a tout changé

Si l'on connaît Fabrice Luchini comme un homme bavard, un acteur qui manie l'art des mots au théâtre, au cinéma ou en interview, on sait aussi que celui-ci peut rester très discret sur les sujets qui le mettent mal à l'aise... et notamment sur sa vie amoureuse ! En couple depuis plusieurs années avec Emmanuelle Garassino, ancienne professionnelle de l'industrie pharmaceutique devenue son attachée de presse, celui-ci n'aborde que très rarement le sujet.

Cependant, il a décidé ce dimanche 29 janvier de faire une petite exception à la règle : interrogé sur sa vie et son actualité dans Le Parisien, il a accepté de faire quelques confidences sur ses amours. Et révèle sans doute un mariage resté secret depuis quelques années. "J'ai la chance de vivre avec mon épouse, Emmanuelle, d'avoir deux chiennes, d'essayer de lire un peu, d'aimer le vent, me balader, mais il faut que je travaille, je ne peux pas voir des amis, non, ça, ça ne va pas... Je n'ai pas d'amis d'ailleurs", raconte-t-il.

Une vie à deux fusionnelle qui semble lui plaire, même si leur probable union reste inattendue : en 2013, l'acteur était catégorique et déclarait que le mariage... lui "foutait le cafard" ! Et comme le lui rappelle Le Parisien, l'acteur a longtemps déclaré avoir "peur d'être en couple". Mais après plusieurs années de psychanalyse, il semble avoir une nouvelle philosophie sur l'amour.

Je fais le contraire de ce que j'ai dit

"Peut-être qu'on passe son temps à formuler des choses qui en réalité sont notre souhait profond, c'est un des mystères de la nature humaine. Je détestais l'idée du couple, ça m'angoissait. 'Être un couple c'est ne faire qu'un, mais lequel ?' disait Oscar Wilde. J'avais cette sensation de la dépersonnalisation", raconte-t-il.

"En réalité, je voulais retrouver le couple que j'ai créé avec ma maman. Et ça, ce n'est pas facile à trouver. J'avais besoin de me construire, de m'authentifier comme individu... Il s'avère que je fais le contraire de ce que j'ai dit", avoue finalement celui qui semble particulièrement heureux de s'ouvrir enfin sur cette vie amoureuse longtemps cachée.

Car de ses conquêtes, on en connaît peu : si l'on sait que la mère de sa fille Emma (née en 1979) est Cathy Debeauvais, une secrétaire de rédaction, l'acteur n'a jamais vraiment montré sa vie privée. Avec Emmanuelle, il n'est d'ailleurs apparu que deux fois en public : en mai dernier, pour la cérémonie des Molières et en juin pour le spectacle de Vincent Dedienne !