Fabrice Luchini : Sa fille Emma séparée d'un célèbre écrivain, une romance très discrète

Fabrice Luchini, qui est à l'écran ce soir dans le film Les femmes du 6e étage sur Arte, est devenu papa en 1979 avec Cathy Debeauvais d'une fille prénommée Emma. Cette dernière est aujourd'hui une réalisatrice confirmée. Elle a d'ailleurs déjà dirigé son père, pour le film Début Prometteur.

"C'est beaucoup plus simple et rapide qu'avec plein d'autres. Parce qu'on se connaît, on a des référents en commun, des sensibilités communes, c'est important pour donner des directions personnalisées. Je ne me suis jamais posé la question de 'diriger mon père', j'avais un peu peur, plus par rapport à son expérience, son énorme, de tous les metteurs en scène qu'il a côtoyés, ça, ça m'impressionnait. Mais ce n'était pas le côté père, parce que c'est plutôt joyeux" avait-elle déclaré à ce sujet en 2015 auprès de Purepeople.

Un coup de foudre

Ce film était notamment une adaptation d'un roman écrit par son compagnon de l'époque Nicolas Rey. "J'ai rencontré Nicolas Rey, qui m'a fait lire son livre. Je connaissais déjà son travail, mais pas celui-là. Je suis tombée amoureuse de son roman. Je lui ai dit : 'Il faut absolument qu'on fasse l'adaptation. J'ai lâché le scénario que j'écrivais car j'ai eu un coup de foudre, une évidence tout d'un coup", avait-elle expliqué lors de cet entretien, sans pour autant se confier sur sa relation amoureuse avec le célèbre écrivain.

À noter que leurs noms avaient déjà été associés deux ans auparavant pour une grande occasion puisqu'ils remportaient le César du meilleur court-métrage après avoir co-réalisé La Femme de Rio. Cette oeuvre avait notamment été préachetée par Canal+, vendue à des chaînes de TV internationales et obtenu plus de 50 sélections en festivals internationaux. Mais depuis ce succès et celui de Début Prometteur, la flamme semble s'être éteinte entre les deux artistes.

En 2019, Nicolas Rey se confiait sur une douloureuse séparation, mais en évoquant une certaine Joséphine. Une rupture qui avait alors fait l'objet de son onzième roman.