"Je n'étais pas en état physiquement" : Cyril Féraud marqué par un drame, il a tout plaqué pendant 2 mois

Samedi 10 septembre 2022, Cyril Féraud était à l'honneur sur RTL. Le présentateur phare de France Télévisions - qui a pris la case horaire de l'émission Des Chiffres et des lettres avec Duels en famille - était l'invité d'Eric Dussart dans On refait la télé. Et il a évoqué un douloureux sujet, celui de la mort de son papa.

Pendant deux mois, Cyril Féraud a mis sa carrière entre parenthèses, ne se sentant pas de faire semblant devant la caméra alors que son monde était en train de s'écrouler. Comme les internautes l'ont découvert le 20 juin 2019, son papa Michel est mort des suites de son cancer à l'âge de 65 ans. Et le présentateur de 37 ans a souhaité être à ses côtés avant qu'il ne rejoigne les étoiles. "Quand mon papa a été hospitalisé et que j'ai compris quelle allait être l'issue, il n'était pas question pour moi d'aller sur un plateau télé et de faire le guignol. J'allais perdre mon père", a -t-il tout d'abord confié.

Bien qu'il soit "très attaché à [sa] vie professionnelle", il s'est donc éloigné des plateaux, conscient en plus qu'on pouvait le "remplacer par n'importe qui". "Je n'en avais rien à faire", a-t-il ajouté. Conscient que la diffusion des émissions inédites de Slam et de La Carte aux trésors allait prendre fin, Cyril Féraud a contacté Laurent Luyat et Damien Thévenot, deux personnes dont il est très proche, pour qu'il le remplace si besoin. "Je n'étais pas en état physiquement. La chaîne l'a compris. Tout le monde m'a accompagné, la chaîne et les producteurs. On a décalé les tournages. (...) Il y a des priorités dans la vie. J'adore mon métier, mais ma famille sera toujours ma priorité", a poursuivi le charmant blond.

Ainsi, il a pu rester auprès de son papa pour l'accompagner dans ses derniers instants. Une épreuve qui l'a changé. Il a reconnu qu'il n'était "plus du tout le même" et a confié qu'il aurait voulu que son regretté père connaisse son petit-fils ou sa petite-fille. La vie en a malheureusement décidé autrement et à la suite de cette épreuve, il a notamment pu compter sur le soutien de son public. "Vous n'imaginez pas le bien que ça m'a fait, et à quel point ça m'a aidé à avancer et à retrouver le sourire que j'avais perdu", a-t-il conclu.