"Je ne peux pas marcher" : Kevin Guedj blessé et immobilisé après un accident

Coup dur pour Kevin Guedj ! Alors que tout lui sourit depuis plusieurs mois, avec de beaux projets télé d'abord sur MyCanal puis sur MyTF1 MAX mais aussi avec son mariage incroyable avec Carla Moreau, l'ancienne star des Marseillais se retrouve dans une belle galère. Dans la journée du mercredi 13 avril 2022, le papa de Ruby (2 ans) est apparu sur Snapchat depuis sa chambre d'hôpital (voir notre diaporama). "J'ai tout cassé", s'est il contenté de commenter avant de se murer dans le silence.

Il aura fallu pour ses abonnés attendre le lendemain, ce jeudi, pour en savoir plus. "Je retourne à l'hôpital là parce qu'hier les pauvres n'étaient que trois, et il y avait peut être 50 personnes, un médecin pour tout le monde... Je suis resté quatre heures, mais moi je sais que je ne vais pas mourir donc je suis rentré à la maison", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Je me suis tout cassé, ma jambe est morte, donc là j'y retourne. Je suis dans un état... c'est une horreur, je n'ai pas dormi de la nuit".

Et puis quelques heures plus tard, en dépit de sa forte douleur, Kevin Guedj ne savait toujours pas exactement ce dont il souffrait. "J'y vais (à l'hôpital, ndlr) à 8h45, mais personne pour faire l'échographie, le mec n'était pas là donc je ne peux pas savoir ce que j'ai. J'ai essayé d'appeler ailleurs, on m'a dit 'pas avant le 15 mai'... Bizarre. Il n'y de la place nul part", a-t-il regretté. Mais finalement, le candidat de télé-réalité a pu décrocher un rendez-vous dans la matinée de vendredi pour se faire ausculter. En attendant, c'est en béquilles qu'il est contraint de se déplacer du mieux qu'il le peut. "Je ne peux pas marcher, c'est vraiment chiant. Ça me lance derrière la jambe, c'est un truc de fou. Je suis dégoûté", s'est-il désolé sur ses réseaux sociaux.

Carla Moreau brise le silence

C'est sa femme Carla Moreau qui a levé le voile sur les causes de son accident. Après avoir d'abord annoncé que Kevin se trouvait à l'hôpital, la jolie blonde de 25 ans a précisé qu'il s'était blessé en jouant au football avec ses amis.