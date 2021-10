"Je ne pouvais pas la voir" : Jérémy Amelin (Star Academy) dévoile les dessous de son couple avec Maud

TF1 a permis aux téléspectateurs de faire un grand saut dans le temps. Ce samedi 30 octobre 2021, la chaîne a diffusé Star Academy : on s'était dit rendez-vous dans 20 ans, présenté par Nikos Aliagas. C'était l'occasion pour les téléspectateurs de revoir certains candidats emblématiques de la saison 1, mais aussi de la saison 5. La gagnante Magalie Vaé, Emilie Minatchy, Maud Verdeyen, Jean-Luc Guizonne, Jérémy Amelin et Pierre Mathyss. Et deux participants se sont remémorés leur divine idylle.

En 2005, le public a pu découvrir les visages des candidats de la saison 5 de la Star Academy. Et à l'instar de Jenifer et Jean-Pascal Lacoste, Maud Verdeyen et Jérémy Amelin se sont rapprochés devant les caméras. Un sujet que l'ex-star académicien a évoqué sur le plateau du prime ce samedi. Ainsi, les téléspectateurs ont pu découvrir les coulisses de leur rencontre : "On était très sincères et très naïfs. Notre histoire est tellement spontanée. On s'est rencontré sur le tournage du générique. Moi je ne pouvais pas la voir. Pour moi c'était la blonde qui allait me saouler pendant toute la saison. Mais elle s'est tordue la cheville et je l'ai aidée à sortir du plateau. Je crois que c'est là que ça a commencé."

Maud, qui n'avait que 17 ans à l'époque, a ensuite expliqué comment elle voyait la jeune femme qu'elle était il y a seize ans. "Je la vois comme une petite coccinelle qui ne sait pas trop ce qu'elle fait là finalement. Qui se dit 'je vais chanter, je vais le faire'. Qui a moins d'expérience que les autres mais qui va tout donner et apprendre grâce aux profs qui étaient là. Si c'était à refaire, je referais la même chose", a confié la divine blonde qui est aujourd'hui l'heureuse maman de deux enfants et amoureuse d'un certain Xavier Jozelon.