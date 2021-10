Maud (Star Academy) maman et amoureuse d'un charmant brun : sa nouvelle vie 16 ans après

Il y a deux décennies était lancée la première saison de la Star Academy sur TF1, ce qui marquait le début d'une belle et grande aventure. Après avoir marqué les esprits pendants plusieurs années, il était alors impossible pour la chaîne de ne pas fêter les 20 ans du programme. Ce samedi 30 octobre 2021 est donc diffusée la première partie de Star Academy : on s'était dit rendez-vous dans 20 ans, présenté par Nikos Aliagas. Pour l'occasion, plusieurs anciens élèves, gagnants et professeurs toutes saisons confondues ont accepté de se replonger dans leurs souvenirs. Les téléspectateurs vont par exemple pouvoir prendre des nouvelles de Maud Verdeyen, révélée dans la saison 5 de la Star Ac' en 2005. Cette année-là, Maud a eu la chance de côtoyer Jérémy Amelin, Jean-Luc Guizonne ou encore la gagnante Magalie Vaé. Seulement âgée de 17 ans à l'époque, Maud Verdeyen n'était qu'une lycéenne originaire de Saint-Tropez qui découvrait le monde. Depuis, sa vie a bien changé.

Maud Verdeyen est pacsée depuis le mois de juillet à son compagnon de longue date, un certain Xavier Jozelon. Ce dernier, un beau brun aux yeux bleus à qui on peut trouver un certain air d'Alain Delon dans sa jeunesse, se présente comme acteur et model photo sur la Toile. Avec lui, Maud a eu une petite fille aujourd'hui âgée de 4 ans et prénommée Romy en référence à l'actrice disparue Romy Schneider qu'elle semble particulièrement admirer. Maud est également la maman de Léo, un fils d'une dizaine d'années issu d'une précédente relation. Sur ses réseaux sociaux, c'est toujours avec pudeur qu'elle partage des photos de ses enfants, ne dévoilant jamais leur visage. En revanche, la jolie blonde ne se prive pas de s'afficher complice avec son chéri Xavier. Son fil Instagram regorge même de clichés de leur couple.