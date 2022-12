"Je ne suis pas fière de moi" : Une candidate de Familles nombreuses révèle sa prise de poids, sa vie chamboulée

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, les téléspectateurs peuvent suivre le quotidien des Colas. Une tribu composée de la maman Delphine et de son mari Olivier, ainsi que de leurs cinq enfants, Paul, Louise et Alba qu'ils ont accueilli ensemble et Selena et Gabriel, les aînés de Delphine nés d'une précédente union. Les parents du clan auraient normalement dû avoir un sixième enfant, le jumeau d'Alba, mais à sa naissance, ce dernier n'a malheureusement pas survécu.

S'ils vivaient tous ensemble sous le même toit jusqu'à présent, la jeune Selena, âgée de 17 ans, a récemment quitté le cocon familial. En effet, la jolie brune s'est envolée au mois de septembre pour Seattle, aux États-Unis, où elle y suit désormais ses études supérieures. Il s'agit alors d'un gros vide pour sa maman qui est en plus de cela très inquiète ces derniers jours pour sa fille. Et pour cause, celle-ci va devoir se faire opérer des dents de sagesse outre-Atlantique. Face à autant de changements, c'est une Delphine Colas tracassée qui s'est confiée en story Instagram jeudi 8 décembre et qui a révélé avoir déjà pris quelques kilos en conséquence.

Je ne suis pas du tout fière de moi

"Depuis que Selena est partie aux États-Unis, j'ai pris au moins 4 kilos", a-t-elle fait savoir à sa communauté. Et de continuer en expliquant avoir l'intention de se reprendre très vite en main : "Autant vous dire que je ne suis pas du tout fière de moi. Il va falloir que je perde ces kilos, je ne rentre quasiment plus dans rien". Ce changement est d'ailleurs si visible que Delphine Colas a fini par recevoir des remarques peu agréables. "Il y a même des filles qui m'ont écrit suite à quelques stories que j'ai posté en me demandant si j'attendais un autre enfant. Donc, non, je n'attends pas d'autre enfant. J'ai juste grossi", a-t-elle donc mis au clair. La jolie brune de 40 ans relativise tout de même en se disant qu'il n'y a bien sûr "rien de grave". "Je ne me plains pas de ma silhouette", a-t-elle souligné, annonçant tout de même son désir de faire "un petit régime".