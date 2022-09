"Je ne vais pas très bien" : Maryse Éwanjé-Épée (RMC) vit des moments difficiles et se livre

Maryse Éwanjé-Épée fait partie de ses athlètes qui ont parfaitement réussi leur reconversion après une carrière sportive accomplie. Spécialiste du saut en hauteur, elle a longtemps détenu le record de France de la discipline. Médaillée d'argent aux championnats d'Europe en salle, elle a pris sa retraite en 1995 et à 58 ans aujourd'hui, elle fait partie des chroniqueuses sport les plus respectées de France. Recrutée par RMC en 2003, elle a fait son trou au sein de la chaîne pour faire partie des cadres. Elle participe longtemps à l'émission le Moscato Show, présentée par le très populaire Vincent Moscato et depuis 2012, elle est régulièrement dans l'émission les Grandes Gueules, le samedi.

Connue pour sa joie de vivre et sa jovialité, Maryse Éwanjé-Épée ne semble pas traverser la meilleure période de sa vie, comme elle vient de l'indiquer à ses abonnés sur son compte Twitter. Suivie par plus de 36 000 abonnés sur la plateforme, elle vient de publier un message où elle en dit plus sur la forme du moment. "Merci pour vos messages et vos voeux. Cela me touche. Quant aux questions, en privé ou ici, non je ne vais pas très bien, mais oui il y aura des jours meilleurs. Merci de respecter mon silence. Il m'est absolument nécessaire", révèle-t-elle à sa communauté, avant de préciser pour conclure : "Je vous lis. Toutes et tous. M.E.R.C.I".