Vincent Moscato défiguré ! L'ancien rugbyman explique la raison en vidéo

C'est l'un des animateurs radio les plus populaires de la bande FM. Après une brillante carrière de rugbyman professionnel, qui l'a notamment vu passer par le Stade français, Vincent Moscato a même connu les joies de la sélection nationale. Connu pour son humour ravageur et ses expressions imagées, l'homme de médias de 56 ans mène désormais une carrière d'humoriste en parallèle de son activité sur RMC, où il présente le Super Moscato Show durant la semaine. Débordant d'énergie, il multiplie les projets, que ce soit au cinéma, mais également à la télévision puisqu'on l'a vu dans la saison 9 de Danse avec les stars.

À côté de ça, Vincent Moscato mène une vie de famille épanouie, aux côtés de sa femme Krystel et de ses enfants. Récemment, il a eu le bonheur de devenir grand-père, mais malgré cette bonne nouvelle, les derniers jours ont été pour le moins compliqués... Actif sur son compte Instagram où il aime bien partager des moments de vie avec ses plus de 100 000 abonnés, le grand copain d'Éric Di Meco vient de publier une vidéo assez surprenante dans laquelle on le voit le visage complètement défiguré. Écchymoses sur tout le visage, croûtes sur le nez et le front, l'animateur est très marqué et s'exprime face caméra pour en dire un peu plus sur les raisons de son état physique inquiétant.

De toute façon je sais que vous allez pas me croire... mais bon, voilà, je préfère vous le dire

Après un grand soupir au tout début de la vidéo, Vincent Moscato finit par lâcher le morceau : "Je me suis cassé la gueule dans les escaliers". Dépité par cette mésaventure et devant le résultat impressionnant de cette chute, l'ancien pilier n'est pas sûr que son histoire réussisse à convaincre grand monde. "De toute façon je sais que vous allez pas me croire... mais bon, voilà, je préfère vous le dire parce qu'autrement... tout le monde me demande et j'en ai marre ! Je me suis cassé la figure dans les escaliers", poursuit-il.