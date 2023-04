"Je prie le bon dieu" : L'amour est dans le pré, un agriculteur malade, il craint des dégâts au cerveau

En 2020, les fans de L'amour est dans le pré découvraient Mathieu, un éleveur de taureaux originaire d'Occitanie. À l'époque, l'agriculteur tombait sous le charme de son prétendant Alexandre, avec qui il a fini par se marier l'année suivante. Malheureusement, durant l'été 2022, les deux hommes annonçaient leur rupture, malgré leurs nombreux projets communs, dont celui d'avoir un bébé par GPA.

Mathieu vit depuis sa vie de célibataire et a décidé de poursuivre sa vie comme bon lui semble. Il s'est notamment récemment envolé pour la Thaïlande, ses paysages de rêves et son accueil bienveillant, où il passe de bons moments. Malheureusement, certains jours sont plus durs à vivre que d'autres, la faute à la maladie dont il souffre. Mathieu est en effet atteint du syndrome de Cadasil, qui est une mauvaise irrigation sanguine dans certaines zones du cerveau, ce qui entraîne des problèmes neurologiques. En période de crise, cela peut alors entraîner des migraines, des AVC (accident vasculaire cérébral), des troubles psychiatriques et cognitifs ou encore de la démence.

Et ce mardi 4 avril, en story Instagram, l'agriculteur a confié avoir vécu "une journée un peu compliquée" à cause de sa pathologie. "C'est toujours des moments, quand j'ai la tête qui explose comme ça, où j'ai peur. Je prie le bon dieu pour que rien n'arrive", a-t-il expliqué à sa communauté. "J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts là bas en haut (en parlant de son cerveau, ndlr) et que je ne vais pas devenir nano trop vite", a-t-il ajouté, gardant néanmoins le sourire.

Deux nouvelles maladies diagnostiquées

Le cas de Mathieu est malheureusement très sérieux. Et, pour ne rien arranger, on lui a récemment diagnostiqué deux nouvelles maladies. Lors d'un entretien auprès de Sam Zirah, il expliquait : "Je ne me rappelle plus des noms exacts (des maladies diagnostiquées, ndlr), mais il y en a une où je ne produis pas de biotine, donc il faut que je prenne un complément alimentaire. C'est pour ça que je fais de l'eczéma et que j'ai des sautes d'humeur". La seconde pourrait quant à elle avoir des conséquences assez extrêmes sur son futur bébé. Car, bien que séparé d'Alexandre, l'agriculteur a décidé de poursuivre ses démarches pour devenir papa grâce à une mère porteuse. Il espère que son rêve se concrétisera en 2024.