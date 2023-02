"Je regrette mais..." : Jamy Gourmaud, papa trop absent ? Il évoque ses 2 garçons, nés de son amour pour Manuela

Qui ne se souvient pas de l'émission C'est pas sorcier ? De 1993 à 2014, Jamy Gourmaud et Frédéric Courant ont animé ce programme de vulgarisation scientifique destiné aux enfants. Depuis, le célèbre animateur aux grosses lunettes a pris les commandes du Monde de Jamy et continue activement sa carrière. Mais derrière les lumières et les caméras, l'homme de 59 ans est surtout un époux comblé et un papa de deux enfants.

Dans une interview accordée au Monde et publiée le dimanche 12 février 2023, Jamy Gourmaud est revenu sur sa paternité jalonnée de quelques regrets, notamment car il estime ne pas avoir été assez présent pour ses deux fils : Alex (né en 1996) et Oscar (né en 1999). "Je n'ai pas le temps de jouer avec toi..." : voila la phrase que l'animateur a le plus prononcé durant l'enfance de ses garçons. "Rien qu'y repenser me fait revoir ces moments. Qu'est-ce qu'on peut le regretter plus tard !", a-t-il admis auprès de nos confrères. Malgré son emploi du temps très chargé, Jamy Gourmaud a donné son maximum pour que ses enfants se sentent aimés et écoutés par leur père. "Si parfois je regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec mes enfants, je pense les avoir beaucoup écoutés pour les comprendre, notamment à l'adolescence, cette période où le cerveau est en pleine ébullition", a-t-il continué.

On ne se comporte pas de la même manière avec chacun

Absent mais investi, Jamy Gourmaud a tenté d'accompagner ses fils du mieux que possible. "Quand on a plusieurs enfants, on ne se comporte pas de la même manière avec chacun. Le premier avait tendance à tout extérioriser et racontait tout. Le second, il fallait lui tirer les vers du nez", a-t-il ensuite expliqué.

Pour rappel, est marié avec la même femme, Manuela, depuis 1992. C'est avec elle qu'il a eu ses deux enfants et aujourd'hui, l'animateur est toujours aussi amoureux qu'il y a trente ans. D'ailleurs, les tourtereaux travaillent ensemble. "On partage la même curiosité, mais ni elle, ni moi, ne sommes scientifiques à la base. Manuela a plutôt la fibre artistique, elle est artiste peintre. Aujourd'hui, elle travaille avec moi, c'est elle qui se trouve derrière la caméra et qui me filme", racontait-il en octobre 2021 dans les colonnes de Ici Paris.