Jamy Gourmaud en couple et papa : rares confidences sur sa femme Manuela et leurs fils

Le 29 septembre 2021, Jamy Gourmaud a vu son livre Chez Jamy : Je vais vous expliquer ! paraître aux éditions Harper Collins. Un projet sur lequel il s'est confié auprès du magazine Ici Paris (édition du 27 octobre). C'était l'occasion de faire de rares confidences sur son épouse, mais aussi sur ses enfants.

"Mon petit plaisir est de transmettre le savoir et la connaissance", a confié Jamy Gourmaud. Ainsi, ses fans peuvent le suivre dans Le Monde de Jamy (France 3), avec Epicurieux sur YouTube ou encore avec son ouvrage. Et pour l'un de ses projets, le présentateur de 57 ans s'est associé à sa femme Manuela comme il l'a expliqué à nos confrères.

La charmante femme est en effet à l'origine de sa chaîne et des vidéos d'Epicurieux. Il y évoque des thématiques environnementales, scientifiques et culturelles pour répondre aux questions de sa communauté. Des vidéos d'abord tournées lors du premier confinement, en mars 2020. "Elle m'a soufflé l'idée assez tôt et puis, cela nous permettait de ne pas tourner en rond à la maison. On partage la même curiosité, mais ni elle, ni moi, ne sommes scientifiques à la base. Manuela a plutôt la fibre artistique, elle est artiste peintre. Aujourd'hui, elle travaille avec moi, c'est elle qui se trouve derrière la caméra et qui me filme", a-t-il expliqué.

Ses fils Alex et Oscar pourraient très bien reprendre le flambeau. Comme leur célèbre papa, tous deux ont suivi un cursus scientifique. Mais Jamy Gourmaud l'assure, il n'y est pour rien. "Mes garçons sont grands désormais. Ils ont 26 et 23 ans. (...) Je leur ai demandé de choisir les disciplines dans lesquelles ils s'épanouissaient le plus. Je ne leur ai surtout pas forcé la main. J'aurais été tout aussi fier d'eux, s'ils avaient opté pour une voie littéraire. L'essentiel est évidemment de les voir heureux", a conclu l'ancien présentateur de C'est pas sorcier !

