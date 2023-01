Fred Courant (C'est pas sorcier) barbu et les cheveux "qui se dégarnissent" : apparition surprise du journaliste

De 1993 à 2014, les petits (et les grands) ont eu plaisir à retrouver Jamy Gourmaud et Frédéric Courant quotidiennement sur France 3, aux commandes de l'émission emblématique C'est pas sorcier destinée à vulgariser la science aux enfants.

Depuis sa déprogrammation, les anciens acolytes ont chacun poursuivi leur chemin de leur côté mais toujours dans le même thème. En 2021, Jamy Gourmaud a lancé C Jamy, son nouveau rendez-vous scientifique, comme l'avait fait en 2015 Fred Courant. Ce dernier avait à l'époque redonné vie au concept de C'est pas sorcier via une plateforme en ligne sous le nom de L'Esprit Sorcier, grâce à un financement participatif.

Des années plus tard, Fred Courant est toujours autant passionné et déterminé à défendre "les sciences" sous tous leurs formes. C'est ce qu'on comprend à travers l'interview qu'il a accordée au Quotidien de la Réunion et de l'océan Indien. "Il faut développer la culture scientifique et dire aux jeunes : 'c'est accessible'", déclare-t-il depuis la Réunion, où justement il est "en plein" dans les sciences de la Terre. "J'adore venir ici. Je suis venu plusieurs fois pour tourner des sujets sur le volcan. J'ai également travaillé sur la culture de la vanille", a-t-il expliqué.

Un extrait de cette interview a par ailleurs été partagée le 22 janvier sur Youtube. Ce fut alors l'occasion pour les internautes de découvrir un Fred Courant au physique bien différent. En effet, à 62 ans, le journaliste est presque difficilement reconnaissable avec sa longue barbe grise, voire presque blanche, et ses cheveux mi-longs de la même teinte "qui se dégarnissent un peu", précisent nos confrères dans leur article. Fred Courant dévoile en outre un look très décontracté composé d'une chemise et d'un Bandana rouge noué autour du cou.

S'il a assurément changé, Fred Courant reste un visage inoubliable pour bon nombre de fans de C'est pas sorcier. "Il y a des gens qui me disent merci parce qu'ils ont découvert plein de choses avec ce programme. Certains me disent que c'est grâce à notre travail qu'ils ont décidé de faire une carrière dans la recherche ou l'enseignement. C'est génial. Je leur réponds que j'ai juste fait mon job", a-t-il confié, humble.