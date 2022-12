"Je serai mieux mort que vivant" : un candidat des 12 coups de midi fait de terribles confidences

En 2019, les téléspectateurs des 12 coups de midi découvraient Paul El Kharrat, jeune homme surdoué atteint d'autisme. Rapidement, le garçon se fait une place dans le coeur des adeptes de l'émission et devient l'incontestable maître de midi pendant de longs mois. Depuis, le célèbre candidat est retourné à sa vie d'avant. Pourtant, il garde un pied dans la lumière et a déjà publié trois ouvrages dont le dernier, sorti en octobre 2022, raconte sa vie d'autiste Asperger.

Interrogé par France Dimanche, le jeune homme de 23 ans a fait quelques confidences particulièrement émouvantes sur son quotidien en compagnie de l'autisme. Très intelligent mais aussi hypersensible, Paul El Kharrat a parfois du mal à s'imaginer vivre longtemps... "Je vois, considère et retiens beaucoup trop de choses qui ne devraient pas l'être et qui me font énormément de mal. Des considérations existentielles que je me fais à chaque fois qu'est porté à ma connaissance quelque chose de négatif, qui ne me plaît pas ou qui m'empêche d'avancer et d'être heureux", a-t-il d'abord expliqué dans les colonnes du magazine.

Une vision différente du monde

Torturé par ces pensées et questionnements existentiels, l'ancien maître de midi s'épuise. "Celles-ci m'agressent tellement dans mon être, mon cerveau et mon coeur, que je peux parfois en arriver à me dire que je serais mieux mort que vivant...", lâche-t-il ensuite.

Malgré tout, Paul El Kharrat ne fuit pas le bonheur. Fleur bleue à ses heures perdues, il aimerait même tomber amoureux et fonder une famille. Malheureusement, cette notion lui fait aussi un peu peur. "J'ai peur d'abuser de ce sentiment jusqu'à l'excès... au risque que la redescente soit catastrophique et occasionne trop de souffrances. C'est ma façon de me protéger. Ne pas être trop heureux pour ne pas sombrer dans un profond désarroi une fois que le bonheur aura fui", explique-t-il. Et devenir papa dans tout ça ? Le jeune homme aimerait beaucoup ! "J'adore les bébés ! C'est comme tomber amoureux, j'aimerais beaucoup voir ce qu'on ressent en devenant père. Après, j'espère que ce sera chouette, car c'est pour la vie", a-t-il conclu avec tendresse.