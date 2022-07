"Je suis en pleine crise" : Une aventurière phare de Koh-Lanta en larmes, son cri du coeur...

La survie, la faim, le manque d'hygiène dans Koh-Lanta... Tout cela n'est rien comparé au calvaire que vit l'une des aventurières emblématiques du célèbre jeu de TF1. Sur les réseaux sociaux, elle partage son combat. Et, comme pour tout, il y a des jours avec et des jours sans. Ce mercredi 6 juillet 2022, c'est en larmes que cette guerrière prend la parole sur Instagram...

Sara a marqué le jeu de survie. Elle a déjà participé déjà trois fois à Koh-Lanta (2013, 2014 et 2020) et a su séduire les téléspectateurs de par son mental à toute épreuve, sa détermination et sa force. Mais, depuis plus de deux ans maintenant, elle souffre. En effet, elle est atteinte d'algodystrophie, une pathologie aussi connue sous le nom de Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) qui se caractérise par une douleur continue d'une région du corps. Pour elle, c'est le genou...

Habituée des hôpitaux, où elle enchaîne les allers-retours sans réel changement, Sara craque désormais. En vidéo sur Instagram, elle crie sa peine à ses plus de 20 000 fidèles abonnés. "Je suis atteinte d'algodystrophie depuis presque 29 mois. Je ne plie toujours pas ma jambe au-delà de la marche normale. Il est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai montré mon combat, ma positivé au quotidien, lance-t-elle, les yeux humides. Mais voyez, aujourd'hui, ce n'est pas un jour super sympa. Je suis en pleine crise. (...) Une crise de douleur partout, pas qu'au genou. Mon corps me fait souffrir. Je me force à faire un peu de mobilité, un peu de sport. Mais c'est horrible."