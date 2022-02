Koh-Lanta - Une aventurière touchée par une maladie insoignable : elle raconte son horrible calvaire

Sara Lopez a participé trois fois à Koh-Lanta (2013, 2014 et 2020) et a subi 17 interventions. La dernière en date, la pose d'une prothèse de genou.

L'aventurière qui vit dans le Golfe de Saint-Tropez depuis dix sept-ans - où elle a ouvert la salle de sport Club 88 à Grimaud avec son mari Reynald - souffre d'une maladie non reconnue et non joignable : le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) ou algodystrophie. Elle lui a été diagnostiquée il y a deux ans et touche son genou. Depuis la grande sportive vit un calvaire mais se lance malgré tout dans un tout nouveau défi de taille, un trek de cinq jours dans le désert marocain baptisé "Elles marchent". Le début de l'aventure est fixé au 25 février prochain et elle sera accompagnée de trois autres aventurières emblématiques de Koh-Lanta : Alexandra, Wafa et Amel.