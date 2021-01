Sara (Koh-Lanta) en grande souffrance depuis un an : "Ma vie n'a plus de sens..."

Les choses ne semblent pas s'arranger pour Sara. L'emblématique candidate de Koh-Lanta n'a pas partagé de bonnes nouvelles avec sa communauté sur Instagram jeudi 28 janvier 2021. Sa blessure au genou l'empêche toujours de pratiquer une activité sportive. Un comble pour celle qu'on surnomme "Sara Croft". Pire encore, la quadragénaire aux abdos impressionnants a développé un syndrome très douloureux après la pose de sa prothèse à la jambe.

"Pour tous ceux qui me demande comment je vais et bien les images parlent d'elles même. A gauche un genou normal et à droite un genou en souffrance. Voilà un an que je subissais la pose d'une prothèse totale... Victime d'une algodystrophie depuis, je ne souhaite à aucun sportif cette pathologie qui peut durer jusqu'à 2 ans...

Ma vie n'as plus de sens depuis le 10 Février 2020... en plus du reste...", a-t-elle déploré sous des images de ses dernières radios. L'algodystrophie dont elle parle n'a effectivement rien de réjouissant puisque cela se manifeste par de vives douleurs dans les articulations et les membres. Sara relativise malgré tout en pensant à son entourage aimant qui la pousse à aller de l'avant. "La seule chose positive c'est d'avoir une équipe exceptionnelle, c'est d'avoir un mari extraordinaire et des enfants en bonne santé et une fanfan qui prie le bon dieu chaque semaine pour que ça s'arrange... Alors, je dirais que dans les malheurs il y a toujours de la positive attitude à en retirer", a-t-elle écrit avec reconnaissance.

La situation de Sara a touché nombre de ses abonnés, lesquels se sont empressés de lui souhaiter un prompt rétablissement. Parmi les commentaires, on retrouve notamment ceux d'aventuriers de Koh-Lanta. "Courage ma Sara !! Force à toi ! Évidemment y'a pas de fatigue qui soit!", a par exemple écrit Wafa Brundson. "Machine à l'extérieur comme à l'intérieur", a de son côté souligné Naoil. Aubin, Ahmad ou encore Régis ont également glissé de petits mots réconfortants.