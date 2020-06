Sara (Koh-Lanta) : Photos inédites de son mariage et cri d'amour à Reynald

Cette année, Sara retentait sa chance dans Koh-Lanta pour la troisième fois ! Pleine de détermination et décidée à enfin décrocher la victoire, la grande sportive de 45 ans aux abdos impressionnants a cependant malheureusement été contrainte d'écourter sa course après s'être blessée lors d'une épreuve. De retour en France, elle a expliqué avoir fait "une éventration abdominale", ce qui lui a valu de subir une opération en urgence suivie de cinq mois de convalescence. Une nouvelle déception pour Sara qui avait déjà dû abandonner en 2012 après avoir contracté une double otite infectieuse sur le tournage de l'émission de survie.

Heureusement, dans ses coups durs, celle qui se fait surnommer "Sara Croft" peut toujours trouver du réconfort auprès de celui qui partage sa vie. Un certain Reynald Lopez qu'elle a épousé en 2014 après plusieurs années d'amour. Dimanche 28 juin 2020 était d'ailleurs un grand jour pour le couple puisqu'il s'agissait de son anniversaire de mariage. Sur Instagram, c'est donc tout naturellement que la jolie blonde est apparue nostalgique en partageant plusieurs photos de l'événement. Des images inédites sur lesquelles Sara et son chéri apparaissent très amoureux, se couvrant tendrement de baisers. "En ce jour particulier... Il y a six ans, je prononçais le mot OUI pour porter ton nom et devenir ta femme... Joyeux anniversaire Mr et Mme LOPEZ", légende-t-elle. Des noces de chypre qui ont régalé les nombreux admirateurs de l'emblématique aventurière, d'autant plus qu'il est rare qu'elle s'affiche au côté de Reynald.