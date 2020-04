Sara (Koh-Lanta) : Photo choc de ses abdos, elle se compare à Lara Croft

Sara a rapidement repris du poil de la bête ! Cette année, elle était de retour dans la nouvelle saison du jeu d'aventure Koh-Lanta pour la troisième fois. Malheureusement, elle a été contrainte d'abandonner subitement comme ont pu le voir les téléspectateurs en mars dernier.

Et pour cause, elle a fait "une éventration abdominale" à la suite d'une épreuve. C'est ce qu'elle expliquait pour nos confrères de Voici lors d'une interview au cours de laquelle elle confiait avoir enchaîné les examens médicaux. De retour en France, Sara a ensuite été opérée en urgence, ce qui lui a valu pas moins de cinq mois de convalescence. Un gros coup dur pour cette sportive de 45 ans qui avait déjà terminé la compétition précipitamment lors de sa participation en 2012 à cause d'une double otite infectieuse.

Sportive même en confinement

Mais cette période douloureuse est désormais loin derrière elle. En effet, comme elle aime à le prouver sur sa page Instagram, elle a repris assidûment le sport. D'ailleurs, en cette période de confinement, elle joue même aux coachs en donnant rendez-vous à sa communauté lors de live placés sous le signe de la remise en forme. Pour annoncer son prochain cours, qui se tiendra mercredi 22 avril, Sara a dévoilé une photo du résultat de ses efforts intensifs, et c'est impressionnant !

Elle y apparaît le T-shirt relevé, son ventre musclé et tonifié largement mis en valeur, de quoi révéler ses abdos bluffants. "Rdv demain avec Sara Croft pour un live spécial abdos du mercredi (10h50)", précise-t-elle en légende, reprenant au passage le surnom dont elle a été affublée. Le cliché n'a pas manqué de faire sensation puisqu'en seulement une heure, il a récolté des centaines de like. Et comme Sara le rappelle souvent, "il n'y a pas de fatigue qui soit..."