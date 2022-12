"Je te chercherai dans tous les ciels" : Alex Lutz en plein deuil pendant les fêtes, douloureuse annonce...

Les réactions n'ont pas tardé à pleuvoir sous sa publication. Anthony Delon a commenté : "Tu verras, tu n'auras pas besoin de le chercher, il sera toujours là". Même son de cloche du côté de Paul Belmondo. Tahar Rahim et Daphné Bürki lui ont également envoyé des coeurs en guise de soutien, tandis que le présentateur Mouloud Achour lui a adressé "toutes ses condoléances". Romane Bohringer a commenté : "Cher Alex. Toute ma tendresse vers toi et les tiens". "Condoléances et pensées Alex. Courage à toi et aux tiens", a quant à lui rédigé Manu Payet . "Je suis avec toi, si fort", a écrit Elsa Zylberstein.

Un artiste bourré de talent

Cependant l'année 2022 n'a pas été source uniquement de mauvaises nouvelles pour Alex Lutz. On a pu le retrouver au cinéma dans le film Une comédie romantique réalisé par Thibault Segouin dans lequel l'acteur donnait notamment la réplique à Golshifteh Farahani.



Cette année a également marqué le retour d'Alex Lutz sur les planches puisqu'on a pu l'apercevoir dans les pièces Snow Therapy de Ruben Östlund et Les combats d'Hélène de Hélène Braillard. Acteur, réalisateur et comédien doué, dont le talent a déjà été salué par deux Molière de l'humour en 2016 et 2019 ainsi qu'un César du meilleur acteur en 2019 pour son rôle dans Guy, Alex Lutz aura sûrement à coeur de poursuivre sur sa brillante lancée en 2023.



Côté vie privée, Alex Lutz n'est pas vraiment du genre à s'étaler sur les réseaux sociaux. On a pu le constater une nouvelle fois cette année, bien qu'il se permette de temps à autre des déclarations d'amour à sa femme Mathilde ou quelques rares photos de son fils Ferdinand issu de cet union, aujourd'hui âgé de 15 ans. Et c'est peu dire que l'on préfère ce genre de nouvelles à celle que l'on vient d'apprendre aujourd'hui. Toutes nos condoléances vont à Alex Lutz et ses proches.