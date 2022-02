Alex Lutz fou amoureux : Mots d'amour et déclaration à sa femme Mathilde

Il y a ceux qui aiment leur liberté et qui multiplient les conquêtes et il y a les autres. Comme Alex Lutz. Le comédien et humoriste de 43 ans est amoureux fou de Mathilde Vial, auteure et fleuriste dont il a croisé la route il y a maintenant plus de vingt ans. S'il n'en parle pas à tout-va, les fois où la star de Catherine et Liliane l'évoque donne presque les larmes aux yeux. Ce mercredi 23 février, Mathilde Vial célébrait ses 47 printemps. Pour l'occasion, Alex Lutz a donc déclaré sa flamme, toujours aussi vive pour elle, en partageant quelques clichés d'eux à ce qui semble être leur mariage : "Joyeux anniversaire mon amour, écrit-il. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais..." Ces mots ont fait fondre les fans sur Instagram, émus par ce clin d'oeil pourtant simple qui veut néanmoins tout dire.