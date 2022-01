Alex Lutz fier : rares photos de son fils Ferdinand, 15 ans et les mêmes yeux bleus que papa

15 ans déjà ! le 4 janvier 2022, Alex Lutz s'est saisi de son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à son fils Ferdinand, né de son mariage avec la fleuriste Mathilde Vial. Montage photo de son ado à l'appui, l'humoriste, comédien et réalisateur de 43 ans a partagé un rare message personnel plein de tendresse, entre fierté et nostalgie.

"Et soudain cette affaire là, ça a 15 ans. Et vous êtes fier autant que quelque chose vous écrase le coeur. Ce temps qu'avec eux on voudrait retenir plus que tout, ce temps qu'on voudrait faire redoubler, écrit-il sur le réseau social. Vous vous souvenez de vos yeux en bille que vous rouliez vers le ciel dans un soupir d'agacement quand des adultes, qui à l'époque avaient votre âge aujourd'hui, disaient dans de grandes exclamations "qu'il fallait s'arrêter de grandir là maintenant !", que "ça passe trop vite, c'est pas possible", "qu'on vous changeait les couches hier encore!"... Vous les trouviez tartes, vous ne diriez pas ça un jour ; vous êtes tartes finalement, vous le dites tous les jours."

La star césarisée (en 2019 pour son film Guy) ajoute alors être sidérée de voir son fils devenir "une personne" : "Quelque chose qui n'est ni son père, ni sa mère. Quelque chose qui est lui tout seul. Tout seul comme un grand." Une prise de conscience qui le pousse, lui et son "esprit de vieux schnock", à ne pas lui lâcher tout à fait la main, du moins pas tout de suite... "On est là. On t'aime, on est fier! Bon anniversaire mon Pépèros !! Papa." S'il fait preuve d'extravagance sur scène, Alex Lutz se veut en revanche plus pudique lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie de famille.