District Z : Bruno Sanches blessé, le visage en sang : "Je me suis ouvert le crâne, c'était mortel"

Candidat de l'émission District Z Reloaded le 18 décembre 2021, Bruno Sanches a pu tester ses capacités sportives face à Denis Brogniart. Accompagné d'Inès Vandamme, de Maxine Eouzan, de Baptiste Lecaplain et de Monsieur Poulpe, l'acolyte d'Alex Lutz a dû éviter les nombreux zombies présents dans l'entrepôt tout en réussissant les épreuves physiques imposées.

Malheureusement, en cours d'émission, le comédien a fait une terrible chute et s'est ouvert le crâne. "J'ai cru que l'échelle qui me menait à l'extérieur était plus longue qu'elle ne l'était. Je me suis précipité avec beaucoup d'élan. Il s'est avéré que la sortie était plus basse que je le pensais et ma tête a tapé contre la plaque en fonte de la bouche d'égout", a indiqué Bruno Sanches auprès des journalistes de TV Mag.

Juste après être violemment tombé dans l'épreuve des catacombes, l'acteur s'est retrouvé avec un large filet de sang sur le front provoqué par sa blessure au crâne. Conduit à l'infirmerie en urgence face à Denis Brogniart un peu inquiet, Bruno Lecaplain a tout de même trouvé l'occasion de mettre un brin d'humour à cette situation. "Bruno, tu as ta carte vitale ?", a-t-il plaisanté.