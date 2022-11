Alex Lutz papa : rares photos de son fils Ferdinand, grand ado né de son couple avec Mathilde

Il est de retour au cinéma pour le plus grand plaisir de tous. Alex Lutz sera sur grand écran, dès le 16 novembre 2022, dans le film Une comédie romantique, de Thibault Segouin, avec l'incroyable Golshifteh Farahani. Dans cette jolie histoire sensible, l'acteur de 44 ans, originaire de Strasbourg, incarne César, un homme qui réapparaît dans la vie de Salomé après avoir disparu du jour au lendemain, et qui réalise qu'il est papa d'une petite fille de 3 ans. Les relations sentimentales, la paternité, bien sûr, c'est son rayon ! Mais Alex Lutz les vit, heureusement, de manière plus sereine.

Et soudain cette affaire là, ça a 15 ans

Très discret vis-à-vis de sa vie privée, Alex Lutz est en couple depuis de très nombreuses années avec la femme de sa vie, une certaine Mathilde Vial. Les amoureux ont même eu un fils baptisé Ferdinand qui a fêté ses 15 ans en début d'année 2022. Dès qu'il s'agit du jeune adolescent, papa et maman sortent les griffes : hors de question d'en dire plus sur lui, encore moins de dévoiler son visage. Lors de son récent anniversaire, toutefois, le comédien avait fait une toute petite exception en partageant quelques photographies sur lesquelles on découvrait qu'il avait hérité des cheveux blonds et des yeux bleus de son papa. "Et soudain cette affaire là, ça a 15 ans, écrivait-il alors. Et vous êtes fier autant que quelque chose vous écrase le coeur. Ce temps qu'avec eux on voudrait retenir plus que tout, ce temps qu'on voudrait faire redoubler..."