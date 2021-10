"Je vais devoir me faire soigner" : Caroline Receveur paralysée par l'angoisse à cause d'un traumatisme

Où était passée Caroline Receveur ? Ces derniers jours, la jeune femme de 33 ans était absente des réseaux sociaux, inquiétant ainsi ses fans. Ce lundi 11 octobre 2021, elle a donc pris le temps de prendre la parole afin d'expliquer ce qu'il s'était passé pour qu'elle disparaisse ainsi.

Sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui préfèrent faire comme si tout allait bien et faire croire que leur vie est parfaite. Puis il y a ceux, comme Caroline Receveur, qui préfèrent être transparents avec leurs abonnés. Après avoir expliqué que c'était "un peu n'importe quoi les dix derniers jours", l'épouse d'Hugo Philip a révélé que Marlon (3 ans) et elle étaient tombés malades. "Comme je vous en avais déjà parlé, j'ai toujours autant d'angoisse dès que Marlon tombe malade. Vraiment j'ai un gros problème avec ça. Donc je vais devoir me faire soigner. Je vais devoir vraiment faire une thérapie parce que je gère super mal. Je suis capable de m'absenter de tout et de plus donner signe de vie pendant dix jours juste parce que Marlon est malade, a un rhume", a-t-elle expliqué.

En l'occurrence, Marlon souffrait cette fois-ci du pied-main-bouche, qui se caractérise par de petites vésicules sur la paume des mains, la plante des pieds, sur les fesses et dans la bouche, un mal de gorge ou encore de la fièvre. Une maladie qui n'est fort heureusement pas grave, mais qui a tout de même paralysé la jeune maman. "J'ai l'impression que tout va toujours devenir grave. C'est très handicapant et ça m'ennuie beaucoup", a poursuivi Caroline Receveur.

La jolie blonde est preneuse de tous les conseils que pourraient lui donner ses abonnés pour diminuer ses angoisses liées, selon elle "à un traumatisme". "En l'occurrence, celui de la maladie de mon papa [lourdement handicapé après son AVC survenu en 2007 et mort depuis cinq ans, NDLR] . N'hésitez pas à me partager vos expériences parce que je suis vraiment en demande, j'ai vraiment envie de changer ou en tout cas de diminuer ces angoisses qui me paralysent. Ça fait dix jours que je donne pas de nouvelles juste parce que Marlon est malade et que je vais être aux petits soins pour lui et que je n'arrive pas à être bien tant que lui n'est pas bien, même si c'est juste un petit rhume. Donc ça va devenir vite handicapant", a-t-elle conclu.

Ce n'est pas la première fois que Caroline Receveur parle de ces terribles angoisses. Le 1er juillet dernier, elle a dévoilé une vidéo en IGTV pour les expliquer en détails. "Mais je crois que c'est plus le truc de la santé qui m'angoisse. Je n'arrive pas à être en pleine possession de mes pouvoirs si je sais que je n'ai pas tout mon cercle proche en pleine forme. (...) J'ai peur de m'enterrer dans un truc que je n'arrive plus à gérer et que du coup ça mette un peu en péril ma vie de maman et de couple. C'est compliqué d'essayer de satisfaire tout le monde. Et là je ne prends en compte qu'Hugo, Marlon et moi", expliquait notamment l'ancienne candidate de Danse avec les stars (saison 7, en 2016).