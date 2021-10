"Je viens de me faire agresser dans la rue" : Excédée, Delphine Wespiser pousse un coup de gueule

Entre les cambriolages et les vols, les stars sont de plus en plus nombreuses à être victimes de terribles mésaventures. Et la dernière en date est Delphine Wespiser. Dans la soirée du vendredi 8 octobre, l'ancienne Miss France 2012 a partagé son gros coup de gueule suite à une agression subie en pleine rue.

Peu de temps après la fin de Touche pas à mon poste, où l'ancienne Miss France officie comme chroniqueuse, Delphine Wespiser a ensuite partagé en story Instagram son histoire. "Je viens de me faire agresser dans la rue. En un tour de passe-passe, ma montre a disparu", a-t-elle déclaré. Et de poursuivre, colérique : "Marre de ce pays ! Que fait la police ? Nous avons tourné une heure pour retrouver mon agresseur et nous n'avons pas vu une seule patrouille de police pendant tout ce temps". Fort heureusement, la compagne de Roger Erhart n'a pas été physiquement frappée par les malfaiteurs.

Un incident qui a fortement révolté la jeune femme de 29 ans qui, par la suite, a partagé l'avis d'un abonné. Ce dernier lui avait expliqué à quel point il pense que la justice française est trop "laxiste/inefficace".

Une année riche en rebondissements

Cette année, Delphine Wespiser a accumulé de nombreuses mésaventures. Celle qui est en couple avec Roger Erhart - avec qui elle partage quelques années d'écart - a également été victime d'une terrible agression. En mars dernier, l'ancienne Miss France 2012 s'était confiée à Purepeople sur le jour où elle a été victime de gestes déplacés et de harcèlement de la part de nombreux hommes politiques. Et de poursuivre au sujet de ses fans : "Ils me dessinaient nue et ensuite, ils sont venus chez moi. Ils ont demandé à mes parents s'ils pouvaient m'emmener. On a porté plainte et on a eu peur."