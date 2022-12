"Je voulais rentrer à la maison..." : Le fils d'Ayem Nour, au bord des larmes, appelle au secours

"Moi je voulais rentrer à la maison et aller à l'école, moi je voulais aller à la maison et rentrer à l'école ils me manquent" dit Ayvin, "On va bientôt y aller mon fils, t'inquiètes ça va aller d'accord ?" ajoute sa maman, bien déterminée à ne pas laisser tomber son combat contre Vincent Miclet. "L'espoir de son enfant fait vivre..." écrit-elle en légende.

Outrés, de nombreux internautes ont réagi en commentaires : "Comment on peut faire sa a un enfant sa me tue le pauvre courage et tous mon soutien", "Qui a le droit de faire ça à un enfant,son propre enfant....! Courage et tout mon soutien Ayem", "Pauvre chéri.... Ça crève le coeur .... C'est pas possible", "Courage !", "Force et soutien", "C'est vraiment cruel de vous faire vivre tout sa courage à vous et j'espère pour vous que vous soyez délivrés de ce cauchemar inchallah", "Mais comment peut on faire vivre ça a son enfant pour un père qui se dit aimant c'est lamentable... les jours passent... petit bonhomme tu as de la chance d'avoir une maman telle qu'elle!!!". Espérons que les choses s'arrangent rapidement pour Ayem Nour et son petit Ayvin.