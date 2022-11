Ayem Nour battue et étranglée par Vincent Miclet ? "Voici l'envers du décor horrible", nouveaux détails...

Je l'ai protégé par amour et pour mon fils

Se sentant incomprise et ne comprenant pas les accusations de Vincent Miclet à son encontre, elle écrit : "Le procureur m'avait contactée pour transformer cette main courante en plainte pour le mettre en garde à vue. J'ai refusé par peine de voir le père de mon fils en prison. Une fois de plus je l'ai protégé par amour et pour mon fils. La police du 16e arrondissement peut en témoigner. Et ce n'est que le début des atrocités que j'ai vécues. Alors voici l'envers du décor horrible que vous prenez pour un conte de fées depuis le début. Tout ceci dans quel but ?"

Une situation qui "devient dramatique et dangereuse" selon Ayem qui indique que son fils est en danger à cause de son père qui refuse de restituer son carnet de santé. "Il a besoin de soins après s'être fait piquer par un insecte" a-t-elle indiqué évoquant la "cruauté" de son ex compagnon. Pour conclure, elle indique que Vincent Miclet aurait "payé des pseudos blogueurs" afin de tenter de la pousser au suicide.

"Tout cela n'a rien à voir avec l'enfant mais bien une volonté de me nuire, de me harceler et de me faire céder à son chantage qui dure depuis des années" a-t-elle conclu, très inquiète.