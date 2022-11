Ayem Nour dévoile une photo de son corps meurtri, Vincent Miclet crie au mensonge... la guerre continue

L'histoire ne faisait en réalité que commencer le 15 novembre 2022. Vincent Miclet a accusé son ancienne compagne Ayem Nour d'avoir enlevé leur fils Ayvin (6 ans). Depuis, les anciens tourtereaux règlent leurs comptes sur les réseaux sociaux. Chacun a d'ailleurs posté une nouvelle publication, le 22 novembre.

"Lundi matin après avoir déposé mon fils a l'école américaine, sa maman Ayem Nour en complicité avec sa mère Farida l'a enlevé de l'école sans mon consentement et jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune nouvelle de Ayvin. Une plainte a été déposée aux autorités marocaines. Mon fils se trouve sur le sol marocain mais je ne sais pas où... Quiconque puisse le voir ou le localiser, veuillez s'il vous plaît m'en informer. Merci", avait posté Vincent Miclet. Puis, il avait partagé la story d'un blogueur qui expliquait qu'Ayem Nour avait fait le choix de récupérer son fils dans le dos du papa, car il aurait arrêté de lui verser "sa petite pension de 5K avec laquelle elle paye ses dettes et le loyer de sa maison de campagne".

Très vite, Ayem Nour a souhaité réagir. Rappelons tout d'abord que l'enfant était, d'un commun accord, scolarisé au Maroc et que les parents avaient la garde une semaine sur deux. Pourtant, quand elle aurait prévenu Vincent Miclet qu'elle allait le chercher sur son tour de garde, l'homme d'affaires de 57 ans n'aurait pas répondu. La belle brune de 33 ans s'y serait tout de même rendue, avec sa maman Farida. Après quoi, l'alerte enlèvement a été postée. Elle est donc allée voir les autorités avec les documents lui donnant la garde de l'enfant. Et depuis, elle fait tout pour rentrer en France avec Ayvin comme elle l'a confié dans Touche pas à mon poste, le 16 novembre. Mais le père de famille détient son passeport, son fils et elle sont donc bloqués.

Photo choc' d'Ayem Nour

Depuis, Ayem Nour fait part de sa détresse sur Instagram. Elle a notamment assuré que la situation devenait "dramatique et dangereuse" et qu'elle s'apprêtait à dévoiler des informations qu'elle avait "gardées jusqu'ici secrètes". Le 22 novembre, elle a donc posté une photo qui n'est pas passée inaperçue. Elle y pose de profil et immédiatement, on constate de grosses marques rouges au niveau du cou. "2016, désormais je vais vous révéler toute la vérité", peut-on lire en légende. Les internautes, qui ont immédiatement supposé qu'elle était battue par son ex, ont tenu à la soutenir.