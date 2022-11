Ayem Nour bloquée au Maroc : son fils Ayvin privé de soins, elle dénonce une situation "dangereuse"

Ayvin, piqué par un insecte mais privé de soins

Pour son huitième jour d'immobilisation, Ayem Nour s'est à nouveau saisie de son compte Instagram pour "révéler des informations (qu'elle) avait gardé jusqu'ici secrètes", selon ses confidences dans un post. Elle a reconnu dans ce texte que la situation "devient dramatique et dangereuse". L'ancienne candidate de Secret Story 5 assure que le passeport de son fils Ayvin est toujours séquestré, et qu'ils ne peuvent donc rentrer en France. Pire encore, elle révèle que son fils a eu "besoin de soins", après s'être fait "piqué par un insecte", et que son carnet de santé ne lui a pas non plus été restitué. "Payer des pseudos blogueurs pour tenter de me pousser au suicide ou à je ne sais quoi ne fonctionnera jamais, continue-t-elle dans un cri du coeur. Ma priorité reste mon enfant." Elle assure que cette sombre histoire d'enlèvement a été montée dans le but de lui nuire, de la "harceler", et de la faire "céder à son chantage". Sous son post, Ayem Nour a reçu de nombreux messages de soutien notamment de célèbres mamans comme Rachel Legrain-Trapani ou encore Jesta Hillmann, Anais Camizuli et Jazz. Camelia Jordana lui a elle aussi adressé un joli mot.

Les autorités marocaines auraient prévenu la jeune maman qu'elle devait entamer d'autres démarches afin de récupérer le passeport de son fils "car ce n'était pas de leur ressort", selon nos informations. Cependant le tribunal a reconnu qu'il n'y avait pas d'enlèvement, car Ayem a pu leur présenter le document officiel affirmant que la garde de son fils lui était attribuée. Le même tribunal a demandé à Vincent Miclet de bien vouloir rendre le passeport d'Ayvin, mais ne peut pas le contraindre à s'y plier.