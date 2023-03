"Je vous implore..." : Ayem Nour en larmes au Maroc, elle interpelle Emmanuel Macron... réaction rapide de son ex

En début de soirée ce lundi, Ayem Nour a donc pris la parole, allure sobre et voix posée. Peu à peu au fil de son message, les larmes montent et la trentenaire n'arrive plus à se retenir de pleurer tout en livrant son discours qui s'adresse en premier lieu aux chefs des gouvernements français et marocain. Elle demande notamment à Emmanuel Macron de faire "appliquer la loi et les décisions de justice française qui ont été déjà été rendues" afin qu'elle puisse regagner le territoire français avec son fils Ayvin : "Je vous implore de ne pas me séparer de mon enfant. Je demande à toutes les personnes qui verront cette vidéo de la partager afin que mon message et mon désarroi puissent être entendu."

Regrettant que celui qu'elle a pu aimer par le passé se soit transformé en homme qui la retient prisonnière, elle affirme faire de son mieux pour préserver son garçon et l'élever au mieux, soulignant qu'elle ne peut plus travailler. Elle tient également à remercier l'accueil des Marocains qui lui sont venus en aide dans cette situation délicate.

Soutiens et... réaction

Selon elle, son ex-compagnon maintient cette situation invivable : "Sa dictature, sa manipulation et son intimidation... cela relève de la pure violence et injustice." Elle ajoute qu'il a porté plainte pour "kidnapping" alors qu'elle tentait de rentrer en France avec son fils et risquerait donc une peine de prison. Celle qui continuera de se battre pour "sa raison de vivre", son enfant, assure qu'elle se battera jusqu'au bout pour lui. Parmi son entourage, elle a pu compter sur les "like" de Julia Paredes, Jazz Correia et Nathalie Andréani, mais également Amel Bent, Slimane, Laam ou encore Amandine Pellissard et Jesta Hillmann.

Vincent Miclet a réagi à l'appel à l'aide de son ex-compagne via son compte Instagram.