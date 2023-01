Ayem Nour bloquée au Maroc et en difficultés financières ? Elle reconnaît être dans une situation "compliquée"

Voilà bientôt deux mois que la vie d'Ayem Nour, et celle de son fils Ayvin (6 ans), a été chamboulée. L'ancienne star de télé-réalité se retrouve bloquée au Maroc depuis le 15 novembre dernier, la faute à son ex Vincent Miclet. L'homme d'affaires est à l'origine de cette immobilisation après avoir accusé Ayem d'avoir enlevé leur enfant. Piqué au vif, il avait alors pris la décision de s'emparer du passeport du petit garçon, l'empêchant ainsi de quitter le sol marocain. Ayem Nour, qui a entre temps régler le soucis de sa garde auprès des autorités locales, se voit alors naturellement contrainte de rester à ses côtés. Et en attendant un procès contre Vincent Miclet, elle n'a que les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles et partager sa détresse.

Mercredi 10 janvier, elle a justement lancé une session question/réponse avec ses abonnés Instagram. Et l'un d'entre eux s'est notamment demandé comment elle faisait pour subvenir à ses besoins et ceux de son fils, étant donné qu'elle ne peut pas travailler. "C'est un peu compliqué pour moi en ce moment pour être honnête étant donné que je suis bloquée au Maroc et que je ne travaille pas ici", a-t-elle reconnu. Mais il en faudrait bien plus pour rendre la situation invivable car Ayem Nour a fort heureusement quelques ressources de secours. "Dieu merci, j'ai toujours travaillé (collab, livre, TPMP), donc ça va on s'en sort", a-t-elle assuré. Et d'ajouter : "Et puis, sans prétention aucune, j'ai la chance d'avoir le retour de tout le bien que j'ai fait dans ma vie, ma famille et mes amis ne me lâchent pas".

La jolie brune peut par ailleurs se consoler grâce au jeune Ayvin qui semble bien comprendre la tristesse de sa maman. Le petit bonhomme fait alors tout ce qu'il peut pour lui redonner le sourire. "Il m'impressionne avec ses interventions et ses réponses... Dans mon malheur j'ai énormément de chance d'avoir ce petit être merveilleux dans ma vie", confiait-elle auparavant avec reconnaissance. Rappelons qu'une audience censée faire avancer l'affaire devait avoir lieu début décembre dernier mais celle-ci a finalement été reportée étant donné l'absence des avocats de Vincent Miclet.