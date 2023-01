Ayem Nour bloquée au Maroc : face à de nouvelles accusations, elle pousse un coup de gueule

Depuis le 15 novembre dernier, Ayem Nour se retrouve bloquée au Maroc avec son fils Ayvin (6 ans). Après avoir été accusée par son ex Vincent Miclet d'avoir enlevé leur enfant malgré une garde partagée au départ convenue, elle s'était rapprochée des autorités locales pour régler cette affaire. Si on lui a rapidement accordé de rester avec Ayvin, elle ne peut toujours pas rentrer en France avec lui. Et pour cause, c'est l'homme d'affaires qui est en possession du passeport du garçon.

Désemparée, Ayem Nour opère depuis des appels à l'aide à travers ses réseaux sociaux et y confie sa grande peine. Mais ce mercredi 4 janvier, la jolie brune était davantage énervée qu'elle n'était triste. La raison ? Elle fait l'objet de nouvelles rumeurs plutôt dérangeantes. Le blogueur Aqababe a assuré qu'elle était en réalité rentrée à Paris, sous-entendant alors qu'elle mentait depuis le début. Une information qu'elle s'est empressée de nier en story Instagram. "Apparemment, j'ai été vue à l'aéroport d'Orly et dans un chauffeur Uber à Paris... Mais je continue de vous faire croire que je suis au Maroc car je suis une menteuse et une manipulatrice... Des conneries écrites par un petit con à la demande d'un grand con !", a-t-elle lâché, sans doute très agacée par l'envenimement de la situation.

Histoire de prouver qu'elle est bel et bien toujours éloignée de chez elle, Ayem a ensuite partagé une photo d'elle allongée sur un transat au bord d'une piscine. Rien à voir donc avec la grisaille actuelle de la capitale. "En tout cas, il fait beau à Paris", a-t-elle d'ailleurs ironisé en commentaire.

Heureusement, Ayem Nour peut compter sur son adorable Ayvin pour retrouver le sourire. La veille, il lui a même fait chavirer le coeur en lui adressant de tendres mots. "Il m'impressionne avec ses interventions et ses réponses... Dans mon malheur j'ai énormément de chance d'avoir ce petit être merveilleux dans ma vie", a-t-elle reconnu. Rappelons qu'une audience censée faire avancer l'affaire devait avoir lieu début décembre dernier mais celle-ci a finalement été reportée étant donné l'absence des avocats de Vincent Miclet.